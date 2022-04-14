سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة: اليمن من أكثر البلدان تضرراً من ارتفاع أسعار القمح ونقص الواردات من أوكرانيا

أكدت غرينفيلد أن الولايات المتحدة تشيد بتأييد الأطراف العلني لدعوة المبعوث الخاص جروندبرج لهدنة لمدة شهرين

قالت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة اليوم في إحاطة لمجلس الأمن حول اليمن "إننا نشهد لحظة أمل لليمن. فرصة لإحلال السلام أخيرًا في بلد وشعب عانى لفترة طويلة جدًا. اليوم، سأوجز التقدم الذي نشهده على الأرض والعمل الذي لا يزال ينتظرنا."

وأضافت "تشيد الولايات المتحدة بتأييد الأطراف العلني لدعوة المبعوث الخاص جروندبرج لهدنة لمدة شهرين. هذه خطوة أولى مفعمة بالأمل. وسيتطلب الانتقال إلى وقف شامل لإطلاق النار تضافر جهود الأطراف ودعم هذا المجلس لمساءلة الأطراف".

وأكدت المسؤولة أن هنالك مؤشرات على أن الوصول إلى المواد الغذائية والإمدادات الأخرى سيزداد بفضل حركة سفن الوقود إلى موانئ الحديدة والاستعدادات لاستئناف الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء.

كما أكدت توماس غرينفيلد على "دعم بلادها لتطلع الشعب اليمني إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تشمل أصوات المجتمع السياسي والمدني المتنوعة، بما في ذلك النساء والفئات المهمشة الأخرى". وأشارت إلى تقديرها "المحادثات الأخيرة التي استضافتها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أتاحت فرصة للحوار اليمني اليمني". وأشارت إلى القوة الكامنة في المحادثات التي تستضيفها دول مجلس التعاون الخليجي التي من شأنها أن تساعد أيضًا في تعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وبينت المسؤولة أن الصورة في اليمن ما زالت تثير القلق لا سيما على خلفية الحرب الروسية غير المبررة وفق تعبيرها، فقد "حدد تقرير برنامج الغذاء العالمي في مارس / آذار اليمن كواحدة من أكثر البلدان تضرراً من ارتفاع أسعار القمح ونقص الواردات من أوكرانيا".