تقرير: غارة جوية منسوبة لإسرائيل استهدفت منطقة دمشق في سوريا

تفعيل الدفاعات الجوية السورية في وقت متأخر من يوم الخميس "بعد هجوم إسرائيلي محتمل على منطقة دمشق"

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، عن تفعيل الدفاعات الجوية السورية في وقت متأخر من يوم الخميس "بعد هجوم إسرائيلي محتمل على منطقة ريف دمشق"مشيرا إلى "سماع دوي انفجارات في ضواحي دمشق".

وفي وقت لاحق، أكد التلفزيون السوري، أن "عدوانا جويا إسرائيليا يستهدف بعض النقاط في ريف دمشق".وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن "الانفجارات المتتالية في ريف دمشق ناتجة عن قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية".

ضربات إسرائيلية جديدة في سوريا جاءت بعد يومين من تأكيد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أن الفترة الأخيرة باتت تشهد المزيد من الاستقرار في سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد فادت السبت المنصرم، بتصدي الدفاعات الجوية لـ"أهداف معادية" في سماء منطقة مصياف بمدينة حماة، حينها أعلن التلفزيون السوري الرسمي أن "عدوانا جويا إسرائيليا يستهدف المنطقة الوسطى والدفاعات الجوية تتصدى له".