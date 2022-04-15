القدس: اصابة عناصر شرطة اسرائيلية ومصلين بعد اشتباكات عنيفة في الحرم القدسي

اصابة ثلاثة عناصر شرطة وعشرات المصلين بعد اشتباكات عنيفة في الحرم القدسي بعد صلاة الفجر

اصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الاسرائيلية وعشرات المصلين بعد اشتباكات فجر اليوم بين قوات الشرطة الاسرائيلية والمصلين داخل الحرم القدسي، والذي دخلته الشرطة لتفريق مظاهرة نظمت بعد الصلاة، حيث قالت الشرطة إنه قام خلالها ملثمون برفع علم حماس والقاء حجارة والعاب نارية تجاه حائط المبكى.

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان انه "في تمام الساعة 04:00 قام العشرات من الشبان العرب، جزء منهم ملثمين بتنظيم مسيرة في الحرم مع رفع أعلام حماس والسلطة الفلسطينية، وقام عدد منهم بالقاء المفرقعات النارية والحجارة، وقام عدد منهم بجمع الحجارة وتجميع أكوام حجارة وألواح خشبية واغراض اخرى، بعد الصلاة بدأت في المكان اعمال شغب عنيفة ، شملت القاء حجارة واغراض واطلاق العاب نارية".

وأشارت الشرطة الاسرائيلية في بيانها ان "جزءا من مثيري الشغب العنيفين تحصنوا داخل المسجد الاقصى وهم يهتفون بنداءات تحريضية ويلقون حجارة متواصل تجاه رجال الشرطة، وشددت على ان مثل هذا الوضع لن يسمح للجمهور الواسع من المسلمين بأداء صلاة يوم الجمعة الثانية من رمضان وأكدت انه من خلال تصرفهم هذا فانهم يمسون بجمهور كبير من المسلمين يرغبون بالصلاة في الحرم.

وأضافت الشرطة قائلة إن "الحديث يدور عن اعمال عنف متواصلة لمثيري شغب عنيفين، الشرطة عملت في الحرم من خلال استخدام وسائل لتفريق اعمال شغب، الى جانب اجراءها حوار وتوجيه تحذيرات كثيرة خلال فرص متعددة تطالبهم بأن يتفرقوا بصورة مستقلة وأن يوقفوا اعمال العنف ، لكن بدون فائدة".

ونفت الشرطة بشدة التقارير الفلسطينية التي قالت انها هي من تسببت بأعمال العنف، وقالت ان ثلاثة من عناصر الشرطة اصيبوا بصورة طفيفة جراء القاء الحجارة نحوهم.

وقالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم نقل 67 مصابا حتى الآن لمستشفيات القدس بعد الاشتباكات في الحرم القدسي.