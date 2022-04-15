ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في قرية كفر دان قرب جنين إلى ثلاثة

وسائل إعلام فلسطينية: موت فتى فلسطيني صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

توفي المواطن شوكت عابد، 17 عاما، متأثرا بجراحه التي وصفت بخطيرة في الاشتباكات التي وقعت أمس في قرية كفر دان قرب جنين. وبذلك ارتفع عدد القتلى في هذه الاشتباكات إلى ثلاثة.

ومن بين القتلى شأس كمامجي، عضو الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وشقيق أحد المساجين الستة الذين فروا من سجن جلبوع في سبتمبر 2021، أيهم كمامجي.

جاء هذا خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي صباح امس الخميس بالقرب من قرية كفر دان قرب جنين، وبذلك ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم صباح اول أمس إلى ستة، ويأتي هذا على خلفية التوتر الأمني والمخاوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من تنفيذ هجمات إضافية.

وفي ظل المواجهات والتوترات قبيل عيد الفصح اليهودي ارتأت القيادات الأمنية في إسرائيل فرض إغلاق تام وشامل على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ابتداء من عشية عيد الفصح اليهودي الموافق مساء الجمعة وحتى خروج السبت، في ظل تردي الأوضاع الأمنية في إسرائيل والعمليات الاستباقية التي نفذتها قوات الأمن لإحباط عمليات عدائية.