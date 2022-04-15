وزير الأمن الداخلي بارليف: "ليس لدينا مصلحة في أن يصبح الحرم القدسي بؤرة للاشتباكات والعنف"

تدعو الشرطة المسلمين في الحرم القدسي إلى "أداء صلاتهم كالمعتاد ووقف الاشتباكات واعمال الشغب"

قال وزير الأمن الداخلي الأسرائيلي، عومر بارليف، اليوم الجمعة، انه لا يوجد مصلحة لأحد من أن يصبح الحرم القدسي مركزًا للعنف الذي من شأنه إلحاق الأذى بالمصلين المسلمين هناك والمصلين اليهود عند حائط المبكى.

وأضاف أن "الشرطة تتصرف بشجاعة كبيرة وفي ظروف صعبة، بينما تتصدى لعناصر عنيفة تجمع الحجارة والقضبان الحديدية للتعدي على حرية العبادة في الأقصى وعند حائط المبكى".

وتدعو الشرطة المسلمين في الحرم القدسي إلى "أداء صلاتهم كالمعتاد ووقف الاشتباكات واعمال الشغب".

وجاء في بيان الشرطة أن "الشرطة الإسرائيلية ستسمح بالعبادة وبمواصلة صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان كالمعتاد". واضاف "ندعو المصلين الى الحفاظ على النظام والحفاظ على الصلوات، وشرطة اسرائيل لن تسمح للمشاغبين بتعطيل الصلاة وانتهاك النظام العام".