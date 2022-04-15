نفتالي بينيت يعقد جلسة تقييم للوضع قبل عيد الفصح اليهودي: "قوات الأمن جاهزة لأي مهمة"

بينيت: "نعمل على تهدئة المنطقة في الحرم القدسي وفي باقي المناطق في إسرائيل"

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الجمعة زيارة لوحدة المقاتلين برفقة وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وعقد خلالها جلسة تقييمية للأوضاع في القدس قبيل عيد الفصح اليهوديّ، حضر الزيارة مفوض الشرطة اللواء يعقوب شبتاي وقائد شرطة الحدود أمير كوهين وقادة ومقاتلون من وحدة المستعربين.

وأشار رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى الأوضاع في المسجد الأقصى، وقال: "نعمل على تهدئة المنطقة في الحرم القدسي وفي باقي المناطق في إسرائيل. في الوقت نفسه، نستعد والقوى الأمنية لأي سيناريو محتمل ولأي مهمة".

وأضاف بينيت قبيل عيد الفصح: "من هنا أود أن أشكر الشرطة والجنود وأفراد جهاز الأمن العام الذين يكرسون وقتهم، ويعملون ليلًا ونهارًا ويتخلون عن الاحتفال بعيد الفصح حتى نتمكن جميعًا من الاحتفال بأمان وسلام".

وفي نهاية الزيارة أثير نخب احتفالي مع مقاتلي الوحدة، قدم خلاله رئيس الوزراء بينيت شهادات تقدير للمقاتلين الذين قضوا على منفذي عملية الخضيرة.