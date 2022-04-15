لابيد: إسرائيل تكفل حرية العبادة لأبناء جميع الديانات في القدس

لابيد" تشير الصلة بين عيد الفصح ورمضان وعيد القيامة إلى العوامل المشتركة بين شعبنا"

تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الجمعة، إلى أحداث الحرم القدسي، وقال إن "أعمال الشغب لا تغتفر" وهذا بعد اشتباكات بين الشرطة الاسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في القدس صباح اليوم.

وقال لابيد" ان اسرائيل تكفل حرية العبادة لأبناء جميع الديانات في اورشليم القدس وهدفنا هو أداء الجميع لصلاته في هدوء بشهر رمضان. وأعمال الشغب التي حلت صباح اليوم في الحرم القدسي هي عمل لا يغتفر ويتعارض مع روح الأديان التي نؤمن بها".

وأضاف لابيد "ان الصلة بين عيد الفصح ورمضان وعيد القيامة تشي إلى العوامل المشتركة بين شعبنا، ويجب في هذا الإطار ألا نسمح لأي شخص بتحويل هذه العوامل لتكون منبرا للكراهية والتحريض والعنف".

وأشاد لابيد بالأجهزة الأمنية صباح اليوم والتي تعاملت مع الأمر بحساسية وعزيمة وتركيز ليتمكن الجميع من أداء الصلاة بصورة منتظمة.

وقال لابيد انه "عشية عيد الفصح للشعب اليهودي وهو عيد الحرية، نصلي اليوم جميعا، لجميع الشعوب، من أجل الحرية والأمن والسلام وحسن الجوار. وأدعو جيراننا للعمل بهذه الروح".