إسرائيل: القائمة العربية الموحدة تحذر من أن "استمرار العنف" في الحرم القدسي يهدد استقرار الائتلاف الحكومي

منصور عباس"في موضوع المسجد الأقصى لا يوجد اعتبارات سياسية"

قال رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، اليوم الجمعة، ان استمرار الأضرار التي لحقت بالمسجد الأقصى هو خط أحمر. واضاف ان "اذا استمر الوضع هلى هذا النحو سيؤدي على زعزعة التحالف الحكومي". وأضاف أنه "في موضوع المسجد الأقصى لا يوجد اعتبارات سياسية".

وكتب عضو الكنيست مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة رسالة تهديد إلى رئيس الوزراء بينيت: "أود إخبارك أنه إذا لم يتم وقف نشاط الأجهزة الأمنية في المسجد الأقصى المبارك، فأنا أرى نفسي خارج التحالف الحكومي. وان الحكومة التي تتصرف بهذه الطريقة داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك ليس لها الحق في الوجود. على أي حال، أحثكم على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع للسماح لجميع الأديان بالاحتفال بأعيادهم بسلام وهدوء".

وقالت القائمة المشتركة ردا على الاشتباكات في المسجد الأقصى: "ان اسرائيل تسعى للتصعيد بكل الوسائل"، وطالبت القائمة المشتركة الممثلة في الكنيست الإسرائيلي وهي خارج الإئتلاف الحكومي برفع أيدي القوات الأمنية عن الأقصى والقدس.

جاءت هذه بعد ان بدأ عشرات الشبان العرب، ومنهم ملثمون، فجر اليوم بمسيرة في منطقة الحرم القدسي، حاملين أعلام حماس والسلطة الفلسطينية. أطلق بعضهم الألعاب النارية وبرشق الحجارة مما ادى لإشتباكات مع قوات الأمن، واصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الاسرائيلية وعشرات المصلين.

وبعد ست ساعات من الاشتباكات، أكملت الشرطة، صباح اليوم الجمعة، إخلاء المصلين الفلسطينيين الذين قاموا بالتظاهر والاشتباك في المسجد الأقصى بالقدس، واعتقلت أكثر من 300 منهم. وبحسب الفلسطينيين، أصيب 150 من المصلين المسلمين خلال اشتباكات مع قوات الأمن. وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة بجروح طفيفة، وكان اثنان منهم بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج.