إسرائيل: انخفاض الإصابات الخطيرة بكورونا إلى أقل من 200 حالة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر

منهم 74 حالة تم وضعهم على أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي. تم نقل ما مجموعه 581 شخصا مصابا بـ وباء كورونا

انخفض عدد الإصابات الخطيرة الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب وباء كورونا إلى أقل من 200 اليوم الجمعة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في أحدث علامة على تراجع الوباء في إسرائيل.

وبحسب الأرقام الرسمية، كانت هناك 196 حالة خطيرة حتى صباح الجمعة، من بينها 74 حالة تم وضعهم على أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي. تم نقل ما مجموعه 581 شخصا مصابا بـ وباء كورونا إلى المستشفى، وكان 228 منهم يعانون من أعراض خفيفة.

وكانت آخر مرة كان فيها أقل من 200 مريض خطير في 9 يناير/كانون الثاني المنصرم عندما دفع متغير أوميكرون معدل الإصابة بالأمراض إلى مستويات قياسية، وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هناك 40428 حالة نشطة، بما في ذلك 4704 مؤكدة حتى اليوم الخميس، في ما بلغ عدد الوفيات إلى 10612 منهم 18 خلال الأسبوع المنصرم.

كما تظهر بيانات وزارة الصحة أن معدل الاختبارات الإيجابية استمر في الانخفاض إلى 8.4 في المئة اليوم الخميس، فيما بلغ معدل الانتقال 0.73.