المسجد الأقصى: أكثر من 60 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة الثانية في رمضان المبارك

السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 50 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة

أدى نحو 60 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بمدينة القدس رغم القيود الإسرائيلية المفروضة جراء الاشتباكات، ويعتبر هذا العدد، أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت، من شهر رمضان.

وكان نحو 80 ألفا، شاركوا في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان الأسبوع المنصرم وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر الآلاف من عناصرها، في مدينة القدس تحسبا لأي اشتباكات ولتأمين المصلين.

وفي السياق ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 50 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وتمت الصلاة، بعد اشتباكات وقعت في المسجد بعد صلاة فجر الجمعة، إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية لساحات المسجد.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 153 فلسطينيا، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 400 فلسطينيا من ساحات المسجد".

ومن جهتها حملت الشرطة الإسرائيلية في بيان مسؤولية ما جرى، لمن وصفتهم بـ"المشاغبين" من الفلسطينيين الذين تواجدوا في المسجد.وأضافت الشرطة: "الحديث يدور عن أعمال شغب عنيفة ومتواصلة، قام بها مخلين بالنظام ومشاغبين عنيفين، دون ضبط النفس وكان جُل هدفهم المس بقوات الأمن وحرية العبادة والأماكن المقدسة".