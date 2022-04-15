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  • الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر يحتفل الليلة ونهار غد بعيد الفصح اليهودي

الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر يحتفل الليلة ونهار غد بعيد الفصح اليهودي

i24NEWS

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المصلون اليهود في باحة حائط المبكى في عيد الفصح
Olivier Fitoussi/Flash90المصلون اليهود في باحة حائط المبكى في عيد الفصح

أهم ما يتميز به هذا العيد هو الاحتفال الذي يقام في هذه الليلة وتتلى خلاله فصول من التوراة والتلمود والمزامير

يحتفل أبناء الشعب اليهودي في اسرائيل والمهجر الليلة ونهار غد بعيد عيد الفصح اليهودي "بيساح"الذي يستمر سبعة أيام وأهم ما يتميز به هذا العيد هو الاحتفال الذي يقام في هذه الليلة وتتلى خلاله فصول من التوراة والتلمود والمزامير.

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وعيد الفصح اليهودي هو "تذكار لخروج بني اسرائيل من مصر إلى أرض الميعاد بقيادة سيدنا موسى كليم الله عليه السلام في عهد الفراعنة".

ويعرف عيد الفصح اليهودي بـ "عيد الفطير" لفريضة أكل الخبز الفطير غير المختمر خلاله كما انه يعرف بعيد الربيع .

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد اجرى صباح اليوم الجمعة، زيارة لوحدة المقاتلين برفقة وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، وعقد خلالها جلسة تقييمية للأوضاع في القدس قبيل عيد الفصح اليهودي، وقال: "نعمل على تهدئة المنطقة في الحرم القدسي وفي باقي المناطق في إسرائيل. في الوقت نفسه، نستعد والقوى الأمنية لأي سيناريو محتمل ولأي مهمة".  

وأضاف بينيت قبيل عيد الفصح: "من هنا أود أن أشكر الشرطة والجنود وأفراد جهاز الأمن العام الذين يكرسون وقتهم، ويعملون ليلًا ونهارًا ويتخلون عن الاحتفال بعيد الفصح حتى نتمكن جميعًا من الاحتفال بأمان وسلام". 