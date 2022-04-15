الفصائل في عزة: "نراقب ما يجري في المسجد الأقصى وأجرينا اتصالات مع الوسطاء "

تقاريد تتحدث عن وصول وفد أمني مصري إلى إسرائيل لمنع التصعيد في القدس والحفاظ على التهدئة

حذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إسرائيل "من مغبة الاستمرار في عدوانه على القدس والمسجد الأقصى، وكذلك الضفة الغربية " وقالت:"نارقب ما يجري في المسجد الأقصى وأجرينا اتصالات مع الوسطاء لمنع التصعيد في القدس والحفاظ على التهدئة".

ومن جهته تحدثت مصادر إعلامية مختلفة عن وصول وفد أمني مصري إلى إسرائيل لمنع التصعيد في القدس والحفاظ على التهدئة.

وقال منسق لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية خالد البطش، إن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من استفزازات إسرائيلية، وأن يدها طويلة وقادرة على لجم العدوان"وأضاف: "ما جرى في القدس كان لأسباب أقل بكثير مما يجري اليوم، ونحن جاهزون للدفاع عن القدس والمقدسات، ولن نسمح بالاستفراد بأي من مدننا".

وأكد البطش على أن"ما جسدته معركة سيف القدس من وحدة في الساحات، هي معادلة لا يمكن التراجع عنها، وما يحدث بالقدس يصيب غزة والداخل والضفة والأمة كل الأمة"محذرا من استمرار هذه الاستفزازات كما جرى صباح اليوم في المسجد الأقصى، محذرًا إسرائيل "من التمادي أكثر في عدوانه"، محملًا إياه "المسؤولية عن أي تداعيات، ومؤكدًا أنه سيدفع ثمن هذه الجرائم طال أو قصر الزمن".

جاء ذلك خلال مهرجان خطابي "نصرةً للقدس والمسجد الأقصى" نظمته في ساحة "ميدان فلسطين" بمدينة غزة، بمشاركة الآلاف من أنصار الفصائل.