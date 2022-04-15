الرئيس الأمريكي يهنئ المحتفلين بعيد الفصح اليهودي في جميع أنحاء العالم

عيد الفصح يعلمنا عبور الصحراء الأكثر جفافاً، ويمكن تقسيم أعظم البحار ، والأمل لا يتوقف أبدا عن السير معا"

تتحتفل الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وإسرائيل وحول دول العالم بعيد الفصح اليهودي (عيد ألهمت قصته القديمة الإنسانية لآلاف السنين، وبهذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن"إلى كل من يحتفلون بعيد الحرية هذا، أتمنى لكم ولأحبائكم عيد فصح سعيد"

وقال الرئيس الأمريكي جو بايد، "بالنسبة للكثيرين، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي ستتمكن فيها العائلات والأصدقاء من التجمع للاحتفال بعيد الفصح، بعد احراز تقدم كبير في الخروج من أزمة وباء كورونا"وتابع " مرة أخرى مع ، سنحيي ذكرى خروج الإسرائيليين المستعبدين من مصر. وسنعيد رواية قصة خالدة عن معظم سعي البشر إلى الحرية(فداء. إيمان. أمل، الخلاص) قصة جلبت العزاء والشعور بالوعد للمجتمعات اليهودية عبر تاريخهم حيث تعرضوا لأعمال الاضطهاد والمذابح وحتى الإبادة الجماعية. وأدى إلى إلهام وتمكين الشعوب المضطهدة في كل مكان ، والتي شعرت ، حتى في حالة اليأس العميق ، أن تحررها لم يكن بعيد المنال"

واشار بايدن إلى أنه في عيد الفصح هذا "نضع في قلوبنا شعوب أوكرانيا وأولئك الذين يلهمنا موقفهم البطولي ضد الطغيان في جميع أنحاء العالم. تستمر الروح الدائمة لهذا العيد في تعليمنا أنه بالإيمان ، يمكن عبور الصحراء الأكثر جفافاً، ويمكن تقسيم أعظم البحار ، والأمل لا يتوقف أبدًا عن السير نحو الأرض الموعودة"