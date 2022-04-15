الحرس الثوري الإيراني: احتجاز سفينتين تحملان 350 ألف لتر من الوقد المهرب من إيران في الخليج

يحملان 350 ألف لتر من الوقد المهرب من إيران ليصل إجمالي الوقود المصادر خلال الأسبوع المنصرم 650 ألف لتر.

قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الجمعة، إنه احتجز سفينتين أمام ساحل إيران على الخليج وفي خليج عمان المجاور يحملان 350 ألف لتر من الوقد المهرب من إيران ليصل إجمالي الوقود المصادر خلال الأسبوع المنصرم 650 ألف لتر.

وكان مسؤول في الحرس الثوري قد قال للتلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال طاقم السفينة الأولى المكون من إيرانيين وأجانب دون أن يقدم تفاصيل.وفي الأسبوع المنصرم احتجز الحرس الثوري سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج واعتقل طاقمها المؤلف من 11 فردا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

وأسعار الوقود في إيران من بين الأقل عالميا بسبب الدعم الحكومي الكبير لها وانخفاض قيمة عملة البلاد التي تكافح تهريبا مستمرا للوقود برا عبر دول الجوار وبحرا إلى دول خليجية عربية.