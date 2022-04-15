العراق: السلطات الأمنية تعلن عن تدمير أكبر معسكر لتنظيم "داعش" في أطراف محافظة كركوك

كان يستخدمه "الدواعش في وادي الشاي فضلا عن تدمير (5) مضافات للدواعش والاستيلاء على أعتدة وعبوات ناسفة".

أعلنت السلطات الأمنية في العراق في بيان، اليوم الجمعة، عن تدمير أكبر معسكر لتنظيم "داعش" في أطراف محافظة كركوك، كان يستخدمه "الدواعش في وادي الشاي فضلا عن تدمير (5) مضافات للدواعش والاستيلاء على أعتدة وعبوات ناسفة".

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي في بيان، إن"ذلك جاء ضمن عملية المطرقة الحديدية وبإشراف الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة".

وكانت القوات العراقية أطلقت أول أمس عملية جاءت تحت اسم "المطرقة الحديدية"، استهدفت ملاحقة عناصر داعش في محافظة كركوك شمال البلاد.تضم العملية مناطق نائية ذات تضاريس معقدة مما يسهل استخدامها من قبل التنظيم كمقار وملاذات لخلاياه الإرهابية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الأجهزة الأمنية بالعراق اعتقال شخص وصفته بـ"الإرهابي الخطير" في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار.وقالت شرطة محافظة الأنبار، في بيان، إن "قسم مكافحة إجرام الأنبار وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وبعملية نوعية ومتابعة دقيقة ومستمرة، تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي (عامر وهيب زعتر) شقيق الإرهابي المقبور شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار".

وأوضحت أنه "تمت عملية متابعته إلى حين دخوله الأراضي العراقية عن طريق سوريا للقيام بعمليات إرهابية داخل العراق".