الولايات المتحدة تحث على ضبط النفس بعد العنف في القدس

قالت وزارة الخارجية في بيان لها، "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية"

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" جراء أعمال العنف التي اندلعت أمس الجمعة في المسجد الأقصى حيث اشتبك المئات من المصلين الفلسطينيين مع الشرطة الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف / جبل الهيكل"، مضيفة، "نحث المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وأكد البيان أن، "وزارة الخارجية تتابع التطورات عن كثب وستظل على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات".

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية، كانت قد اعتقلت أمس الجمعة حوالي 400 شخص، فيما أكدت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم إصابة حوالي 158 فلسطيني أغلبهم على الأرجح بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، بعد الاشتباكات في الحرم القدسي.

ويذكر أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كانت قد حذرت أمس الجمعة، إسرائيل "من مغبة الاستمرار في عدوانه على القدس والمسجد الأقصى، وكذلك الضفة الغربية " وقالت:"نارقب ما يجري في المسجد الأقصى وأجرينا اتصالات مع الوسطاء لمنع التصعيد في القدس والحفاظ على التهدئة".