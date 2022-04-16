تقرير: مصادر مصرية تتحدث على التوصل الى تفاهمات لتهدئة الأوضاع في الحرم القدسي

المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري تواصلوا مع قيادة "حماس" ومع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية،

أعلنت مصادر مصرية، أمس الجمعة، أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى اتجاه الأوضاع نحو الهدوء بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال الساعات القادمة، بعد المواجهات التي وقعت في محيط الحرم القدسي الشريف، وذلك بفضل جهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة بين الطرفين.

وأضافت المصادر، أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري تواصلوا مع قيادة "حماس" ومع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، ما أسفر عن التوصل لاتفاق بشأن المعتقلين الذين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية والذين تجاوز أعدادهم 400 شخصا خلال المواجهات التي شهدتها القدس، حسب موقع العربي الجديد.

وأكدت المصادر أن مسؤول ملف الاتصالات مع اسرائيل محمود السيسي نجل الرئيس المصري، توجه برفقة مسؤوليْن مصرييْن اخريْن، في زيارة خاطفة ظهر امس الجمعة إلى تل أبيب، بهدف قيادة وساطة مباشرة في ظل وصول التصعيد الى مستوى خطر يهدد بانفجار الوضع مجددا مع قطاع غزة. فيما افادت مصادر اخرى بقيام مستشار الامن القومي الإسرائيلي ايال حولاتا بزيارة خاطفة الى مصر لهذا الغرض، حسب هيئة البث الرسمية « كان » الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فقد طالبت القاهرة قيادة "حماس" بضبط الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة مخاوفها بشأن حدوث أي خطأ قد يؤدي لعمليات إطلاق صواريخ من القطاع بشكل يدفع الأوضاع إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها.

ومن جانبه، نفى القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، الأنباء التي تتحدث حول وجود تهدئة مع إسرائيل، مؤكدا أن "ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة"، حسب موقع نبض.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أكد في أحدث إحصائيّة له أمس الجمعة، أن طواقمه تعاملت مع نحو 224 إصابة في ظل تصاعد حدّة الاشتباك في القدس والضفة الغربية.

وعرفت الليلة الماضية عدة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الامن الإسرائيلي في عدة مواقع بيهودا والسامرة، وتم اعتقال سبعة اشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص قاصرين في ام الفحم للاشتباه في مشاركتهم في أعمال العنف، وحاول المتظاهرون سد مدخل المدينة، واطلقوا المفرقعات ورشقوا افراد الشرطة بالحجارة.