تقرير: محادثات إسرائيلية إماراتية لإقامة أول حي يهودي في الإمارات

أكد إيلي عبادي، أن "هناك حوالي 2000 يهودي مقيم في الإمارات، ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية"

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي، إيلي عبادي، كشف عن إجراء محادثات لإنشاء أول حي يهودي في الإمارات، يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين اتخذوا من الإمارات مقراً لإقامتهم.

وأكد إيلي عبادي، أن "هناك حوالي 2000 يهودي مقيم في الإمارات، ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية"، مؤكدا أنه "تضاعف أعداد اليهود بالإمارات منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية مع الإمارات والبحرين عام 2020"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وقال إيلي عبادي، إن "تضاعف عدد اليهود في الإمارات، يعني أن الوقت قد حان ليكون لدى الإمارات حي يهودي، به فنادق ومراكز تسوق ومدارس ومعبد"، مشيرا إلى أنه "تحدث مع عدد قليل من مطوري العقارات في الإمارات، حول إنشاء الحي".

وأضاف إيلي عبادي، "سنشهد المزيد من دور العبادة والمدارس -من دور الحضانة إلى التعليم العالي- والطقوس اليهودية، والمزيد من مؤسسات طعام الكوشر، ومركز مجتمعي"، مشيرا إلى أن "اليهود يرغبون في إقامة معبد يهودي في الإمارات، ومنازل خاصة، ووحدات سكنية، وفنادق، ومراكز تسوق، وهو ما سيتم نقاشه خلال المحادثات الجارية".

يشار إلى أن إيلي عبادي، الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي، يقود حاليا ما تعرف برابطة المجتمعات اليهودية الخليجية (AGJC)، التي تأسست عام 2021 لتجمع يهود البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ويذكر أنه منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، وقَّع البلدان عشرات الاتفاقيات الثنائية، وكان الاقتصاد والتجارة العنوان الأبرز لمعظم هذه الاتفاقيات.