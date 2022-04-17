وزير الأمن الإسرائيلي يرفع الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة

قالت وزارة الأمن الإسرائيلي في بيان لها، إن "الانتشار المكثف لتعزيزات من القوات وضباط الشرطة سيستمر"

أعلن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رفع الطوق الامني الشامل الذي فُرض على الضفة الغربية وقطاع غزة في أول ايام عيد الفصح اليهودي، وذلك بعد تقييم للوضع أجراه مع كبار المسؤولين العسكريين والامنيين.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلي في بيان لها، إن "الانتشار المكثف لتعزيزات من القوات وضباط الشرطة سيستمر، وفقا للخطوط العريضة التي صاغها الجيش الإسرائيلي"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وفي نفس السياق، أعرب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، عن شكره لجميع قوات الأمن على أنشطتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال إن إسرائيل ستواصل العمل "بطريقة هادفة ضد التطرف وستوقف أي شخص يسعى إلى انتهاك النظام العام"، مشيرا في الوقت نفسه، على "أهمية الاستمرار في الحفاظ على حرية العبادة والاقتصاد ”.

ويأتي هذا القرار، بعد تقييم للوضع قام به وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ونائب رئيس الشاباك ورئيس العمليات في شرطة إسرائيل.

ومن جانب آخر، أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بالإفراج عن أغلبية الفلسطينيين البالغ عددهم 470 شخصا والذين اعتقلتهم الجمعة الماضي خلال الاشتباكات العنيفة في الحرم القدسي، مشيرة إلى انه "لا سوابق جنائية أو أمنية لأكثر من نصف المعتقلين، واكتفت الشرطة بتحذيرهم، وتم ابعاد نحو ستين عن الحرم لمدة من الزمن"، حسب هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية.