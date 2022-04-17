القدس: تجدد الاشتباكات في الحرم القدسي وسط توتر شديد

الشرطة تتدخل بعد محاولة فلسطينيين منع الزيارات المتبعة الى الحرم القدسي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الاشتباكات تجددت بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي بالبلدة القديمة بالقدس، وذلك بعد أن دعا مصلون مسلمون الجموع إلى البقاء في مكانهم في نهاية الصلاة، لمنع دخول الزيارات المتبعة للحرم.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، التي دخلت الموقع لاستعادة النظام، أن مئات الشباب بعضهم ملثمين، "قاموا بإلقاء الحجارة من أجل الإخلال بالنظام العام ومنع الزيارات اليهودية التقليدية للموقع"، مضيفة "تعمل القوات على إبعادهم، للسماح بزيارات في الموقع كالمعتاد"، مشيرة إلى أنه "سيستمر الحفاظ على الحرية الكاملة للعبادة للمصلين في الحرم القدسي".

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وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، قد أحبطت أمس السبت، محاولة هجوم طعن مستوطنة بيت إيل، بالضفة الغربية، حيث قال المحققون إن المشتبه به الفلسطيني اعترف بالتخطيط لمحاولة هجوم.

يشار إلى أن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، كان قد أعلن في وقت سابق، عن رفع الطوق الامني الشامل الذي فُرض على المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في أول عيد الفصح اليهودي، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها قامت بالإفراج عن أغلبية الفلسطينيين البالغ عددهم 470 شخصا والذين اعتقلتهم الجمعة الماضي خلال أعمال الشغب العنيفة في الحرم القدسي الشريف.