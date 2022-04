القدس: تجدد الاشتباكات في الحرم القدسي وسط توتر شديد

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن الاشتباكات تجددت بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي بالبلدة القديمة بالقدس، وذلك بعد أن دعا مصلون مسلمون الجموع إلى البقاء في مكانهم في نهاية الصلاة، لمنع دخول الزيارات المتبعة للحرم.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، التي دخلت الموقع لاستعادة النظام، أن مئات الشباب بعضهم ملثمين، "قاموا بإلقاء الحجارة من أجل الإخلال بالنظام العام ومنع الزيارات اليهودية التقليدية للموقع"، مضيفة "تعمل القوات على إبعادهم، للسماح بزيارات في الموقع كالمعتاد"، مشيرة إلى أنه "سيستمر الحفاظ على الحرية الكاملة للعبادة للمصلين في الحرم القدسي".