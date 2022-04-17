إقلاع أول رحلة تجارية لشركة طيران إسرائيلية إلى شرم الشيخ

قال جال غيرشون، "أرحب بافتتاح الطريق الجديد وتشغيل رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ، هذا خط حقيقي"

أقلعت أول رحلة تجارية لشركة صن دور من شركة إل إل جروب الإسرائيلية، اليوم الأحد، متجهة إلى منتجع شرم الشيخ المصري (الرحلة رقم 5193) من مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة صن دور لمجموعة إل إل، جال غيرشون، "أرحب بافتتاح الطريق الجديد وتشغيل رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ، هذا خط حقيقي" مضيفا، "هذه هي واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة لقضاء العطلات في الصيف المقبل، وهي وجهة تجمع بين إجازة متتالية مع أماكن جذب رائعة بما في ذلك الرياضات المائية "، مشيرا إلى أن "كل ذلك بأسعار معقولة وعلى بعد ساعة طيران فقط".

وستوفر شركة "صن دور" 3 رحلات أسبوعية على متن طائرات بوينج 737 ، أيام الأحد والثلاثاء والخميس بسعر مغر يبدأ من 269 دولارًا، وذلك كجزء من الرحلات الجديدة إلى شرم الشيخ.

وكانت إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع رحلات الطيران المباشرة بين البلدين وتدشين خط جديد من مطار بن غوريون إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك ابتداءا من عيد الفصح اليهودي الشهر القادم.

وأقيم حفل رسمي للاحتفال بهذا الإقلاع التاريخي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة إل إل الجديدة دينا بن تل جنينسيا، والرئيس التنفيذي لشركة صن دور لمجموعة إل إل جال غيرشون.