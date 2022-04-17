منصور عباس يدعو إلى الهدوء في القدس و ينفي إعتزام "القائمة الموحدة" إسقاط الحكومة الإسرائيلية

أكد منصور عباس، أن ”الصور من المسجد الأقصى كانت شديدة الصعوبة، لا يهم الآن كيف بدأ وكيف انتهى"

نفى رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، أمس السبت، نية قائمته إسقاط الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نفتالي بينيت على خلفية الأحداث التي وقعت بالمسجد الأقصى.

وقال منصور عباس لقناة 12 الإسرائيلية، إن "حزبه لا ينوي إحداث أزمة وتفكيك الحكومة الحالية"، مضيفاً "نحن متحدون ولدينا قيادة مشتركة، وانضممنا إلى التحالف من أجل النهوض بمصالح المجتمع العربي“.

وفي سياق آخر، أكد منصور عباس، أن ”الصور من المسجد الأقصى كانت شديدة الصعوبة، لا يهم الآن كيف بدأ وكيف انتهى، وعندما تبث هذه الصور فإنها تلقي بنفسها على أعصاب الجميع؛ ولكن يجب أن نعيد الهدوء ونمنح المكان قدسيته، ويجب أن نسمح للناس بالصلاة في هدوء“، مضيفا أنه ”يأمل أن تؤدي أجواء الأعياد لعودة الهدوء، وتعيد الجميع للتفكير في التسامح والقيم وقدسية الحياة“.

وتأتي تصريحات منصور عباس، على إثر تهديد عضو الكنيست عن القائمة الموحدة مازن غنايم، الجمعة الماضي، بالاستقالة من الائتلاف الحاكم، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها باحات المسجد الأقصى.

وكان مازن غنايم، قد أكد أنه ”في حال لم تتوقف ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك على الفور، فأنا أرى نفسي خارج الائتلاف“، مضيفا ”حكومة تتبع هذا النهج لا حق لها في البقاء“، وفق ما أورد موقع ”واللا“ الإسرائيلي.