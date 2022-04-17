الأعياد الدينية الثلاثة تتصادف لأول مرة منذ 33 عامًا

إنطلق صيام المسلمين في مساء الأول من أبريل/نيسان وسيستمر لمدة شهر حيث ينتهي في مساء الأول من مايو/أيار

تتصادف اليوم الأحد، الأعياد الدينية الثلاثة، شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي، وعيد الفصح لدى المسيحيين، وذلك لأول مرة بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

ويحتفل المسيحيون البالغ عددهم 2.38 مليار في العالم، بعيد الفصح يوم 17 نيسان/إبريل، وهو أقدم وأهم يوم مقدس في التقويم المسيحي، حيث يُحيي هذا اليوم ذكرى قيامة يسوع المسيح، وله أهمية إضافية في إسرائيل، لا سيما في القدس حيث يقام قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة.

وفي نفس السياق، يتم الاحتفال بعيد الفصح اليهودي كل عام خلال شهر إبريل/نيسان، وهو الشهر الأول في التقويم اليهودي، ويحيي هذا اليوم ذكرى خروج الإسرائيليين من العبودية في مصر.

وبالنسبة لشهر رمضان المبارك، إنطلق صيام المسلمين في مساء الأول من أبريل/نيسان وسيستمر لمدة شهر حيث ينتهي في مساء الأول من مايو/أيار، وخلال شهر رمضان بأكمل ، يصوم المسلمون كل يوم من الفجر حتى غروب الشمس، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يُعدّ أحد أركان الإسلام، كما بدأ نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك كان في ليلة القدر من هذا الشهر، ثم نزل بعد ذلك في أوقات متفرقة في فترة نزول الوحي على النبي محمد.

يشار إلى أن اللجنة اليهودية الأمريكية كانت قد قالت في تغريدة "مع اقتراب عيد الفصح وعيد الفصح ورمضان المبارك نهاية هذا الأسبوع، فإننا نصلي من أجل السلام والهدوء في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم".