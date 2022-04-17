البابا فرنسيس يدعو إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس

صلى البابا من أجل "السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع".

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، في مناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس حيث خلفت صدامات عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة الأقصى.

وقال البابا من الفاتيكان "أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم"، مضيفا أمام حوالى 50 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس "نطلب السلام من أجل القدس والسلام لمن يحبونها من مسيحيين ويهود ومسلمين".

كما صلى البابا من أجل "السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصراع".

ومن جانبها قالت الشرطة إن الاشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية قد أسفرت عن إصابة عشرة أشخاص اليوم الأحد في مجمع المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالقدس.

وتأتي هذه التوترات الأخيرة في القدس تزامنا مع احتفال الديانات الإبراهيمية الثلاثة بأعياد كبرى : عيد الفصح اليهودي ، وعيد الفصح المسيحي ، وصيام شهر رمضان .