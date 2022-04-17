بعد الأحداث في القدس: بينيت يأمر بمضاعفة الحراسة على الحافلات المتوجهة للبلدة القديمة

رئيس الحكومة الاسرائيلية يقول ان "القوات الأمنية ستواصل الحصول على الحرية المطلقة من المستوى السياسي"

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليوم تقييما للأوضاع الأمنية في أعقاب الأحداث في مدينة القدس صباح اليوم،خصوصا بعد القاء الحجارة نحو حافلات في المدينة، وشدد :"يمكننا الاستمرار وبذل جهودنا حتى نتيح لجميع الأديان الاحتفال بأعيادهم الدينية في القدس"

وأضاف بينيت أنه "أقر مواصلة العمل على الاهتمام بمثيري الشغب الذين يخالفون النظام العام ويحاولون المساس بروتين العيد" وأمر بمضاعفة الحراسة على الحافلات المتوجهة الى حائط المبكى والبلدة القديمة في مدينة القدس. وشدد بينيت على "القوات الامنية ستواصل الحصول الحرية المطلقة من المستوى السياسي في كل نشاط يوفر الأمان لمواطني إسرائيل

ويشار الى أنه شارك في النقاش كل من وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية يائير لابيد، وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، مفوض الشرطة، ورئيس جهاز الشاباك ومسؤولين آخرين. واستعرض مسؤولون أمنيون النقاط الرئيسية للصورة الاستخباراتية والنشاطات العملياتية في نقاط مختلفة، وأمر رئيس الحكومة الإسرائيلية مواصلة الاهتمام "بالجهات المحرضة والتي تنشر أخبارا زائفة، ومقاطع فيديو تم تحريرها حول العنف ضد المصلين المسلمين بغرض إشعال الوضع والحاق الضرر بروتين رمضان".

ويشار الى أن سبعة أشخاص اصيبوا صباح اليوم عندما القيت الحجارة تجاة باصات كانت في طريقها الى حائط المبكى بالقرب من باب الاسباط في البلدة القديمة، وقدمت لهم طواقم نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي وقامت بنقلهم الى مستشفى شعاري تسيدك، وأوقفت الشرطة وعناصر شرطة حرس الحدود تسعة مشتبهين بالقاء حجارة.