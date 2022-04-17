بأعقاب الاحداث في الحرم القدسي: مجلش شورى الحركة الاسلامية-الجنوبية يعقد اجتماعا "طارئا" لمناقشة التداعيات

ضغوطات كبيرة تمارس في الاونة الاخيرة على قيادة القائمة العربية الموحدة للانسحاب من الحكومة

يعقد مجلس شورى الحركة الاسلامية "اجتماعا طارئا الساعة الخامسة عصرا" لبحث تداعيات الأحداث في الحرم القدسي، حيث أن الاحداث الأخيرة في المسجد الأقصى، وضعت القائمة العربية الموحدة، الشريكة في الائتلاف الحكومي بضغوطات شديدة للانسحاب من الحكومة، وذكرت القناة الاسرائيلية N12 ان مسؤولين حاليين وسابقين يطالبون من رئيس القائمة الموحدة منصور عباس الانسحاب من الحكومة بسبب ما وصفوه بأنه "انتهاك للأماكن المقدسة".

وكان النداء الابرز هو للقيادي في الحركة الاسلامية محمد سلامة حسن ،والذي طالب اليوم القائمة العربية الموحدة المنبثقة عن الحركة الاسلامية الانسحاب من الحكومة موضحا أنها "قوموا بذلك من أجل الأقصى، انسحبوا بشكل فوري من الائتلاف الذي يهاجم أماكننا المقدسة". ايضا رئيس القائمة الموحدة السابق وعضو مجلس الشورى ابراهيم صرصور طالب خلال الايام الاخيرة اعضاء القائمة الموحدة الانسحاب من الائتلاف الحكومي احتجاجا على الحوادث العنيفة في المسجد الأقصى.

وفي اعقاب التطورات الأخيرة، تجري القائمة الموحدة اجتماعات داخلية حول التطورات، وقال مسؤولون في قيادة القائمة لقناة N12 أنه يوجد ضغوطات كبيرة على الارض وفي الحركة للانسحاب من الائتلاف وحل الجكومة وقالوا :"لم نشهد مثل هذه الضغوطات في السابق، نخشى ان تخرج الاحداث عن السيطرة" ، الاصوات المعارضة تأتي على ما يبدو من المعارضة الداخلية داخل الحزب، لكن على ما يبدو منصور عباس نفسه يفضل عدم الانسحاب الآن.