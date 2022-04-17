لأول مرة: طائرات إماراتية تشارك بعرض جوي في يوم استقلال إسرائيل

ويشارك في العرض الجوي طيارون من الشركتان الاماراتيتان: ’الاتحاد للطيران" و"ويز اير أبو ظبي"

افاد موقع "واينت" الاخباري أن طائرات من دولة الامارات العربية ستشارك لأول مرة في عرض جوي احتفالي لطائرات مدنية في يوم استقلال إسرائيل، جاء هذا بمبادرة من نقابة الطيارين الاسرائيليين لتنظيم عرض جوي احتفالي في سماء إسرائيل في إطار الاحتفال بيوم الاستقلال الـ 74 والذي يأتي بتاريخ الـ5 من أيار/مايو، وسيشارك في العرض الجوي شركات إسرائيلية مع شركتان إماراتيتان.

وسيشارك في العرض الجوي طيارون من شركات الطيران الإسرائيلية :’ال عال’، ’يسراير’ ، ’اركيع’، كال فعيط- ولأول مرة طيارون من شركات الطيران الاماراتية- الاتحاد للطيران"، و"ويز اير أبو ظبي".

وينطلق العرض الجوي بعد انتهاء عرض سلاح الجو الاسرائيلي الساعة 12:45 وسيحلق فوق الشواطئ الاسرائيلية من الشمال حتى الجنوب، من مدينة عكا وحتى اشدود، وبعدها سيحلق في مقطع آخر من الغرب حتى الشرق في منطقة نتانيا وسط إسرائيل، هذا العرض من المخطط له أن يكون في ارتفاع منخفض جدا حتى 1000 قدم، وهذا سيقدم فرصة للمتفرجين بأن يشاهدوا الطائرات عن قرب، وسينتهي العرض الساعة 13:20، وستحلق هذه الطائرات منفردة في صف خلفي مفتوح، وسيختتم العرض بثلاثية من طائرة جامبو كال وترافقها طائرات هامبرار لشركة عايط.