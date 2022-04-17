الشرطة الاسرائيلية تخشى من انتقال الاشتباكات في القدس الى مدن عربية ومدن مختلطة

الشرطة الاسرائيلية تضاعف استعدادتها لحدث "بركة الكهنة" الاثنين في حائط المبكى

افادت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إن لدى الشرطة الاسرائيلية تقديرات بأنه خلال الايام القادمة ستتضاعف الاشتباكات في البلدة القديمة في القدس، ولديهم مخاوف من انتشارها الى مدن اخرى- بشكل أساسي مدن عربية ومختلطة، يأتي هذا على خلفية انتشار منشورات بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن "محاولة إسرائيلية للسيطرة على المسجد الاقصى" وتقول الشرطة الإسرائيلية إن الحديث يدور عن حملة دعائية موجهة من جانب نشطاء حماس واصحاب مناصب مرتبطين بالوقف الاسلامي.

واضاف ان الشرطة بالفعل تستعد من مساء اليوم لاحتجاجات في مدينة عرابة وحيفا شمال إسرائيل. كما انها تستعد لحدث "بركة الكهنة "التقليدي في حائط المبكى حيث من المتوقع ان يتواجد حشد كبير من المصلين اليهود، الامر الذي دفع الشرطة لمضاعفة استعدادتها للحدث والمخاوف من استغلال الحدث في مواقع التواصل كحجة لتصعيد الوضع.

وقال قائد الشرطة في مدينة القدس الضابط نيتساف تورجمان في مؤتمر صحافي مساء اليوم أن حادث القاء الحجارة صباح اليوم تجاه ركاب الباصات اليهود في البلدة القديمة في القدس، وقع بعد قيام رجل مسلم كان يستقل سيارة خاصة أمام الباصات التي كانت تسير في طريقها الى حائط المبكى، توقف فجأة واستدعى مجموعات من الملثمين والذين قاموا بالقاء الحجارة تجاه الباصات.

واضاف تورجمان ان الشرطة ستحقق في ثلاث حالات لاستخدام غير عادي من جانب الشرطة للهراوات في الحرم القدسي بالايام الاخيرة، وذلك بموجب تعليمات من وزير الامن عومر بارليف، وقال انه اصدر اوامرة لرجال الشرطة عدم استخدام قنابل الصوت في منطقة الحرم القدسي، الا في حالات استثنائية وبموافقة منه.

وقال تورجمان ان الشرطة تسعى للسماح بحرية العبادة بالحرم القدسي مع الحفاظ على النظام، واضاف "الجمهور كله مدعو للصلاة في حائط المبكى" وان الشرطة على أهبة الاستعداد. وأضاف :"هناك متطرفين يخالفون القانون ويريدون التصعيد، لكنهم اقلية وكل خضوع لمثل هذا التهديد او لتحريض من هذا القبيل للمحرضين هو خطأ مخيف يقويهم". وطالب تورجمان القيادة ومنتخبي الجمهور "ادانة المحرضين حتى يتسنى للجمهور من كافة الاعياد الاحتفال بالعيد"