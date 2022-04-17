العاهل الاردني يطالب الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي، واردوغان يتصل مع ابو مازن

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم بالمواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في الحرم القدسي، صباح اليوم وقال اردوغان:"عبرت أمام ابو مازن أنني أدين بشدة التدخل الاسرائيلي بالصلوات في المسجد الأقصى، سنقف في وجة الاستفزازات والتهديدات لمكانة المسجد الاقصى".

وتابع اردوغان في تغريدة ان "تركيا دائما تقف الى جانب الفلسطينيين، الاحداث تذكرنا بواجب كافة الجماعات الفلسطينية العمل من أجل الوحدة والمصالحة، عبرت عن شكري لأبو مازن حول مقترحاته لضبط النفس".

وكانت وزارة الخارجية الاردنية نددت بشدة بالاحداث في القدس، وإعقبها مطالبة للعاهل الاردني عبد الله الثاني للحفاظ على "الوضع القائم في الحرم القدسي" مشددا على اهمية حفاظ اسرائيل على هذا الوضع" ووقف الخطوات التي وصفها "بالغير شرعية والاستفزازية التي تنتهكه"

واضاف الملك عبد الله إن "الحفاظ على التهدئة يتطلب من إسرائيل الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي وخلق أفق سياسي حقيقي بضمن الحقوق الشرعية للفلسطينيين على أساس حل الدولتين"

في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت صباح الأحد في الحرم القدسي في مدينة القدس والتي اعقبها رشق حافلات اسرائيلية كانت متوجهة الى حائط المبكي في البلدة القديمة بالحجارة ما اسفر عن اصابة تسعة من الركاب الاسرائيليين ، أظهر رئيس الحكومة نفتالي بينيت دعمه لقوات الأمن الإسرائيلية ، ومنحهم "تفويضا مطلقا لأي عمل من شأنه أن يضمن سلامة المواطنين الإسرائيليين ".