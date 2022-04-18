تنظيم "داعش" يدعو أنصاره في إسرائيل "لشن هجمات إرهابية جديدة" واستئنافها في أوروبا

داعش"نعلن مستعينين بالله متوكلين عليه عن غزوة مباركة غزوة الثأر للشيخين أبي ابراهيم الهاشمي وحمزة القرشي" "

حث تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمس الأحد، أنصاره في إسرائيل "على شن هجمات إرهابية جديدة"، في حين دعا المتحدث الرسمي أبيو عمر المهاجر في تسجيل بثه على تطبيق "تلغرام" لإطلاق حملة "ثأرًا" لزعيمه السابق الذي قتل في شباط/فبراير خلال عملية أميركية في شمال غرب سوريا.

ودعا المهاجر إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا واستئناف هجماتهم في أوروبا من خلال اغتنام "فرصة" "القتال الصليبي"، وقال "نعلن مستعينين بالله متوكلين عليه ... عن غزوة مباركة غزوة الثأر للشيخين الشيخ أبي ابراهيم الهاشمي القرشي والشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، الذي فجر نفسه خلال عملية للقوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا، وهو إعلان أكده تنظيم الدولة الإسلامية في 10 مارس / آذار.

ومن جهته أكد "دعاش" في العاشر آذار/مارس المنصرم مقتل زعيمه السابق أبو ابراهيم القرشي والمتحدث الرسمي السابق أبو حمزة القرشي، وعرف عن زعيمه الجديد باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014، حين أعلن "دولة الخلافة" وسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور.