عضو برلماني عن حزب الله اللبناني: "9 مليارات دولار تكفي لتدمير إسرائيل"

أعلن رئيس كتلة حزب الله النيابية في مجلس النواب اللبناني، محمد رعد، أن "9 مليارات دولار فقط تكفي للقضاء على دولة إسرائيل" مشيرا إلى أن " المقاومة تحتاج هذا المبلغ فقط ولن يبقى هناك شيء اسمه إسرائيل في المنطقة".

وأضاف محمد رعد، وفق ما أكدته قناة MTV اللبنانية، أن "ما صرف من إمكانات حتى الآن لإبادة الشعب اليمني وتجويعه وتدمير معالم الحياة في بلاده، بلغ حوالى 900 مليار دولار، فيما لم يكن الأمر يحتاج إلى كل هذا الإنفاق والهدر والتشويه لشخصيتنا العربية"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.