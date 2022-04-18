عضو برلماني عن حزب الله اللبناني: "9 مليارات دولار تكفي لتدمير إسرائيل"

محمد رعد "ما صرف من إمكانات حتى الآن لإبادة الشعب اليمني ، بلغ حوالى 900 مليار دولار"

أعلن رئيس كتلة حزب الله النيابية في مجلس النواب اللبناني، محمد رعد، أن "9 مليارات دولار فقط تكفي للقضاء على دولة إسرائيل" مشيرا إلى أن " المقاومة تحتاج هذا المبلغ فقط ولن يبقى هناك شيء اسمه إسرائيل في المنطقة".

وأضاف محمد رعد، وفق ما أكدته قناة MTV اللبنانية، أن "ما صرف من إمكانات حتى الآن لإبادة الشعب اليمني وتجويعه وتدمير معالم الحياة في بلاده، بلغ حوالى 900 مليار دولار، فيما لم يكن الأمر يحتاج إلى كل هذا الإنفاق والهدر والتشويه لشخصيتنا العربية"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

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ومن جانبه، قال النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر”، إن "النائب محمد رعد اكّد أن كلفة اقتلاع اسرائيل من المنطقة هي 9 مليار دولار، سعادتكً هذا رقم صغير جداً بالنسبة للمهمّة المحددّة" مؤكدا أن "بقاء اسرائيل في المنطقة هو قرار ايراني اولاً"، حسب موقع صوت بيروت انترناشونال.

وكان محمد رعد قد إلتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2020، وكانت فرنسا قد حظرت الجناح العسكري لحزب الله، لكنها تواصل منع تصنيفها بـ "منظمة إرهابية" داخل الاتحاد الأوروبي، في حين تصنف الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية وألمانيا واليابان وكندا والنمسا والمملكة المتحدة ودول أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية منظمة حزب الله بأكملها على أنها "منظمة إرهابية".