إسرائيل: تصاعد التوتر في القدس قبيل مراسم "بركة الكهنة" أمام الحائط الغربي

الشرطة الإسرائيلية على نشر أكثر من 2500 شرطي لتأمين المنطقة في وقت الصلاة ولضمان سر المراسم الدينية

تصاعدت التوترات في البلدة القديمة لمدينة القدس، صباح الإثنين، قبيل إقامة مراسم الصلوات اليهودية التقليدية "بركة الكهنة" في الحائط الغربي بمناسبة عيد الفصح اليهودي التي تجذب عشرات الآلاف من المصلين اليهود والتي تبدأ في الساعة 8:45 صباحا، لكن العديد من الحجاج سيكونون في المنطقة قبل وبعد الاحتفال.

وتنقسم الفعالية هذا العام إلى جلستين، الأولى يوم الاثنين والثانية يوم الأربعاء، بهدف تقليص الحضور لأسباب أمنية.

من المتوقع أن يحضر الآلاف من المصلين اليهود جلسة الصلاة الرسمية اليوم الاثنين.

وعملت الشرطة الإسرائيلية على نشر أكثر من 2500 شرطي لتأمين المنطقة في وقت الصلاة ولضمان سر المراسم الدينية وحماية المشاركين.

وكان نواب حزب الصهيوينة المتدينة، قد أعنوا نيتهم الوصول الى باحة حائط المبكى بواسطة المواصلات العامة. وذلك في اعقاب تعرض حافلتي ركاب للرشق بالحجارة صباح أمس الأحد، أدى إلى اصابة سبعة اشخاص بجروح طفيفة.

ووفي السياق اعتقلت الشرطة أربعة شبان للاشتباه في المساعدة على سد الطريق عمدًا بواسطة سيارته أمام عدة حافلات ركاب بالقرب من باب الاسباط.