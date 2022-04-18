رئيس السلطة الفلسطينية يحذر إسرائيل من "تقسيم" المسجد الأقصى

قال محمود عباس، إن "انتهاك إسرائيل لحرمة الشهر الفضيل، أمر لا يمكن السكوت عنه" مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل

حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأحد، من المحاولات الإسرائيلية لـ "تقسيم" المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، مشددا على "خطورة الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى" وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري "لوقف الهجمات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وقال محمود عباس، إن "انتهاك إسرائيل لحرمة الشهر الفضيل، أمر لا يمكن السكوت عنه" ، حسب وكالة الأنباء "وفا " الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث جرى بحث آخر المستجدات والتصعيد المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، والمساس بحرية العبادة في كنيسة القيامة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد ندد أمس الأحد بالمواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في الحرم القدسي، وقال:"عبرت أمام ابو مازن أنني أدين بشدة التدخل الاسرائيلي بالصلوات في المسجد الأقصى، سنقف في وجة الاستفزازات والتهديدات لمكانة المسجد الاقصى".

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، ونطالب الإدارة الأمريكية بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها"، متهما "الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وطالب نبيل أبو ردينة "الشعب الفلسطيني بشد الرحال للأقصى للدفاع عنه، والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير"، مؤكدا أن "شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذه المؤامرة مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات".