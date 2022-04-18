الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده "ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأي تحرك" ضد شعبه

إبراهيم رئيسي، "على العدو ان يدرك بان قواتنا المسلحة رادعة .. لن تهدأوا في ظل قوة قواتنا المسلحة"

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، أن "القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف قلب إسرائيل إذا قامت بأدنى تحرك ضد إيران"، مضيفا "إذا كنتم تسعون إلى تطبيع العلاقات مع دول المنطقة فلتعلموا إننا نرصد تحركاتكم بدقة".

وأضاف إبراهيم رئيسي، خلال استعراض عسكري لقوات الجيش الإيراني بمناسبة يوم الجيش الوطني، أن "القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء نفسها بعد الحرب مع العراق، واليوم صناعاتنا العسكرية في أفضل ظروفها"، مشددا، "على العدو ان يدرك بان قواتنا المسلحة رادعة .. لن تهدأوا في ظل قوة قواتنا المسلحة"، مشيرا إلى أن "رسالة الجيش الإيراني إلى اصدقائه هي تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأشار إبراهيم رئيسي، إلى سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد بلاده، لافتاً إلى أن "أميركا أعلنت أنها نالت هزيمة نكراء في العقوبات والضغط الأقصى، وهذا مصير كلّ من يتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب ما موقع العربي الجديد.

وتقول إسرائيل، التي ترفض إيران الاعتراف بها، إنها لن تقبل بأن تصبح إيران “دولة نووية” في الوقت الذي تحاول فيه طهران والدول الكبرى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتم تعليق محادثات غير مباشرة كانت تجري بين طهران وواشنطن على مدى عام تقريبا الشهر الماضي. وتقول إسرائيل إنها "لن تكون ملزمة بأي اتفاق وقد تتخذ إجراءات أحادية الجانب في نهاية المطاف ضد المواقع النووية الإيرانية".