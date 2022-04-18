وزارة الدفاع التركية تعلن استهداف عناصر ومخازن حزب العمال الكردستاني في عملية عسكرية

وزير الدفاع التركي إن "عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن، وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في بيان، صباح اليوم الإثنين، عن عملية عسكرية شمال العراق استهدفت عناصر وملاجئ وأنفاق ومخازن ذخيرة لمسلحين من حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن قوات خاصة شاركت في العملية العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان إن العملية ركزت على مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق، "هذه العملية استهدفت منع الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدودنا عقب تقييم بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم على نطاق واسع" وأضافت أن "المدفعية استخدمت أيضا في قصف أهداف للمسلحين في العملية العسكرية"

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية عن وزير الدفاع التركي قوله إن "عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن، كما هو مخطط لها. وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية إن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافا لمسلحين أكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية استهدفت منشآت تراوحت بين معسكرات ومخازن للذخيرة.

ويعد هذا الهجوم جزءا من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وكلاهما تعتبره أنقرة "جماعة إرهابية"