الضفة الغربية: إسرائيل تنفذ عمليات استباقية وتعتقل 11 مشتبها بهم لتورطهم في عمليات عدائية

خلال العملية، هاجم عشرات المتظاهرين الفلسطينيين الجنود بالعنف، وألقى المتظاهرون الحجارة والعبوات الناسفة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)وقوات الأمن الإسرائيلية في بيان، اليوم الإثنين، أنهم نفذوا خلال الليلة المنصرمة، عمليات استباقية ووقائية في عدد من المواقع في بلدة حوسان الضفة الغربية اسفرت عن اعتقال 11 مشتبها بهم لتورطهم في عمليات عدائية.

وكان مواطن إسرائيلي، قد حوصر الثلاثاء المنصرم، خلال أعمال شغب عنيفة حرض عليها فلسطينيون في بلدة حوسان، وتعرض لهجوم عنيف من قبل الفلسطينيين الذين ألقوا بالحجارة وأحرقوا سيارت، وألقت القوات الأمنية خلال الليل القبض على أربعة مشتبه بهم متورطين في الهجوم.

كما عملت قوات الجيش الإسرائيلي على اعتقال مشتبه به في بلدة اليامون، وخلال العملية، هاجم عشرات المتظاهرين الفلسطينيين الجنود بالعنف، وألقى المتظاهرون الحجارة والعبوات الناسفة وأطلقوا النار على الجنود ، مما عرض سلامتهم للخطر، اضطرت القوات للرد بالذخيرة الحية

واشار البيان إلى أنه تم نقل المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم إلى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من التحقيقات.

وفي السياق قع قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال يهودا فوكس أمرًا يقضي بهدم منزل ضياء حمارشة في قرية يعبد بمنطقة جنين الذي نفذ عملية بني براك قبل قرابة ثلاثة أسابيع مما أدى الى مقتل خمسة اشخاص.

وضحايا الاعتداء الخمسة في بني براك هم الشرطي أمير خوري (32عاما) من سكان نوف هجاليل، والحاخام افيشاي يحزقيل (29 عاما)، و يعكوف شالوم (36 عاما(، و القتيلان الآخران في هذا الاعتداء هما وافدان من أوكرانيا، ويعملان في إسرائيل.

وفي سياق العمليات العدائية تقدم إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم الإثنين لائحة اتهام ضد الفلسطيني وسيم اسعيد من سكان الخليل تنسب له قتل الزوجين كدوري في القدس عام 2019 والمواطن الملدوفي ايفن ترنوبسكي قبل شهر واحد على خلفية قومية متطرفة. ويتهم اسعيد ايضا "بارتكاب اعمال ارهابية اخرى والشروع في قتل فتاة في حي ارمون هنتسيف في القدس"