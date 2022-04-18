الخارجية الأردينة تستدعي السفير الإسرائيلي لدى عمّان بسبب الاشتباكات في القدس

قال وزير خارجية الأدرن :"نحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كل ما يجري"

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، أن بلاده "استدعا القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان لتسليمه "مذكرة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى"وتابع:"نحمل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية كل ما يجري".

وقال الصفدي: "اليوم سيكون هناك استدعاء للقائم بالأعمال من أجل إبلاغه رسالة المملكة والتي ندين فيها هذه التصرفات ونطالب بوقف فوري لهذه الإجراءات"، وأشار إلى "استمرار جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني المتواصلة بالتصدي لكل الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس"

ولفت الصفدي إلى "تكثيف الاتصالات الأردنية مع مختلف مراكز القرار العالمي والعربي لإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، مع تحرك المجتمع الدولي لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967"

وقال الصفدي خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين عن استضافة عمان، الخميس الوشيك، اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية والتي تضم إضافة إلى الأردن كلا من مصر والسعودية والمغرب وقطر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني، قد دعا أمس الأحد، إسرائيل إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف إجراءاتها اللاشرعية والاستفزازية. ووفق بيان من الديوان الملكي، "وجه العاهل عبد الله الثاني الحكومة إلى الاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية، لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك"