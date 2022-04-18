الخارجية الإيرانية تؤكد أنه "لا اتفاق في فيينا حتى يتم التوافق على كل شيء"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "ما تتم مناقشته في فيينا يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أنه "لن يكون هناك اتفاق في فيينا حتى يتم التوافق على كل شيء"، مضيفا أنه "تم توضيح المسائل المتبقية في محادثات فيينا من قبل، لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء، بمجرد أن تنتهي القضايا المتبقية، يمكننا التحدث عن اتفاق في فيينا".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "ما تتم مناقشته في فيينا يتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة"، مؤكدا على أنه لا تغيير في هذه الخطة"، مشيرا إلى أن "تعامل إيران مع الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا يجري من خلال إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران"، حسب صحيفة "طهران تايمز".

وشدد سعيد خطيب زاده في حديثه، على أن "الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لا علاقة له بأي دولة"، مشيرا إلى أن "وفدا من إحدى دول المنطقة زار إيران بهذا الصدد وليس له علاقة بالولايات المتحدة".