تقرير: وزير الخارجية الاسرائيلي يدرس ردا شديدا على الاردن

الرد على تسليم الاردن خطابا شديد اللهجة للمسؤول عن السفارة الاسرائيلية في عمان

افاد موقع "واينت" الاسرائيلي إن وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد أجرى نقاشا حول طرق الرد الممكنة بما يشمل ردودا شديدة، على وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي الذي قام باستدعاء الممثل الاسرائيلي في عمان، وقال مسؤولون سياسيون إن سلوك الصفدي تسبب بزيادة التوتر في القدس وحتى أنه يشكل تهديدا للأرواح.

وقال مسؤولون سياسيون للموقع :"بدلا من تسخين الأجواء، من المتوقع من وزارة الخارجية الأردنية التهدئة واحترام قدسية العيد لكافة الشعوب، من المؤسف أن الاردنيين يختارون فقط النظر الى الجانب الإسرائيلي ولا يدينون تصرفات مثيري الشغب".

السلطات الاسرائيلية قالت إنها بذلت جهودا كبيرة جدا لاتاحة حرية العبادة في الحرم القدسي للمسلمين، وسمحت بأمور لم يسمح بها من قبل، مثل البقاء في المسجد ليلا للاعتكاف، لكن في النهاية الشبان الذين مكثوا في المسجد جمعوا طيلة الليل الحجارة وفي الصباح قاموا بالقائها تجاه قوات الامن الى جانب الالعاب النارية، وتقول السلطات الاسرائيلية، إن الوقف لا ينجح ولا يحاول تهدئة الارواح.

ويشار الى أنه في فترة الحكومة الحالية تحسنت العلاقات بين الأردن وإسرائيل بشكل كبير، لكن الدولتين تواجهان حاليا احتمال حدوث أزمة حقيقية على خلفية بيانات الادانة الشديدة للاردن للاشتباكات في الحرم القدسي والقرار بتسليم خطاب احتجاج اردني للمسؤول عن السفارة الاسرائيلية في الاردن.