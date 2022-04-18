ايران تكشف عن طائرة مسيرة تصل لأكثر من 3000 كلم

الطائرة المسيرة من انتاجها وتحمل انواع مختلفة من الاسلحة من بينها صواريخ موجهة وقنابل

كشفت ايران اليوم خلال عرض عسكري عن Kaman-22 ، وهي طائرة مسيرة من انتاجها، وقادرة على التحليق لمسافة تصل أكثر من 3000 كلم، ويمكنها الوصول الى إسرائيل. وبحسب التقارير، الطائرة متعددة الأغراض ولديها قدرات استراتيجية، اضافة الى أنها قادرة للتحليق على ارتفاع ثمانية كيلومترات لمدة طيران تتجاوز 24 ساعة.

وافادت وكالة الأنباء الايرانية "فارس" ان الطائرة المسيرة قادرة على حمل عدة أنواع من العبوات الناسفة واربعة صواريخ موجهة، وقنبلتين غير موجهتين وأسلحة أخرى، إضافة لذلك، الطائرة يمكنها أن تؤدي عدة مهام، بما يشمل الدوريات، جمع المعلومات، المحاكاة والقتال الجوي مع عبوات ناسفة لأسلحة ذكية، وأفيد بأنها تشبه الطائرة المسيرة الأمريكية "فردتور MQ-1".

وفي سياق متصل أفادت تقارير ايرانية أن للطائرة المسيرة الجديدة يوجد أنظمة قتالية، بصرية وألكترونية جديدة. ايران بدأت انتاج الطائرات بدون طيار منذ عام 1984ويوجد لديها 48 طرازا مختلفا مع قدرات تشغيلية متطورة. اسطول الطائرات المسيرة الذي تمتلكه جاء لتعويض فقدانها القوة الجوية ولمواجهة التفوق الجوي الاسرائيلي.

ويشار الى أن الجيش الاسرائيلي سمح بالنشر في شباط/فبراير بأن اسرائيل اعترضت طائرات مسيرة ايرانية كانت في طريقها لقطاع غزة وهي تحمل حمولة من المسدسات ، تم اعتراض من قبل مقاتلات امريكية من طراز F-35.