بوتين يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني ويعرب عن أمله في ألا يتسع التصعيد خارج نطاق الأقصى

تأتي هذه المكالمة في أعقاب برود العلاقات بين روسيا وإسرائيل على خلفية الحرب في أوكرانيا واستياء موسكو من لابيد

أفادت تقارير صحافية أن حوارًا هاتفيًا دار اليوم الإثنين، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب الأخير من خلاله عن أمله بألا يتسع نطاق التصعيد والمواجهات، خارج حدود الأقصى ليشمل القدس الشرقية والضفة الغربية.

ورشح أيضًا ان الحديث بين الرئيسين تطرق إلى المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

وتأتي هذه المكالمة في أعقاب برود العلاقات بين روسيا وإسرائيل على خلفية الحرب في أوكرانيا لا سيما وأن روسيا دعت السفير الإسرائيلي في موسكو إلى جلسة توضيح أمس، بعد الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، منتقدًا فيها روسيا.

وتشهد ساحة مسجد الأقصى في الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة يشتبك من خلالها فلسطينيون يحتجون على زيارات اليهود للأقصى مع قوات الأمن الإسرائيلي.

يذكر أن الأردن بلّغ إسرائيل رسمياً احتجاجه على ما وصف ب"أعمال العنف" بالقدس. وفي الوقت نفسه، أشارت العربية عبر تويتر إلى لقاء مرتقب بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين لمنع تفاقم التصعيد الحالي.

ومن جانبه، استنكر وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر الموقف الأردني، وكتب يقول: "تصريحات كبار المسؤولين في المملكة الأردنية خطيرة وغير مقبولة، والمحاولات من قبل جهات متطرفة وإرهابية مثل حماس لإشعال المنطقة من خلال حملة كاذبة معادية لإسرائيل هي مكشوفة ويجب إدانتها وشجبها".