بينيت بعد الانتقادات الأردنية:"حملة تحريضية متوحشة بتوجيه حماس، لا تشاركوا بالأكاذيب"

تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية تأتي بعد انتقادات اردنية للتصعيد في المسجد الاقصى

في ظل الانتقادات الحادة لرئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة حول السلوك الاسرائيلي في الحرم القدسي، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مساء اليوم إن "في الاسبوع الأخير تدار ضدنا حملة تحريض شرسة يتوجيه حماس. ها هي الحقيقة: إسرائيل تفعل كل شيء حتى يتاح للجميع الاحتفال بالعيد بصورة آمنة- يهودا، مسلمين ومسيحيين. نحن نتوقع من الجميع أن لا ينضموا للأكاذيب وبالتأكيد عدم تشجيع العنف ضد اليهود. دولة إسرائيل ستواصل الحفاظ على عاصمتنا مفتوحة للجميع".

ويشار إلى ان الخصاونة انتقد بوقت سابق بشدة السلوك الإسرائيلي في الحرم القدسي، هذه الأمور قالها الخصاونة في جلسة البرلمان التي أجريت اليوم حيث صرح خلالها ايضا :"أحيي مل فلسطيني وكل موظف في الاوقاف في القدس يرشق الحجارة ضد الصهاينة لحمايته من الاحتلال ".

من جانبه اعلن وزير الخارجية ايمن الصفدي عن استدعاءه القائم بأعمال السفارة الاسرائيلية في الاردن لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية الاردنية وسيتم تسليمه خطاب احتجاج على خلفية الاحداث الأخيرة في الحرم القدسي، وبحسب وكالة بترا قال الصفدي "لا يمكن تجاوز القضية الفلسطينية للتوصل الى سلام عادل وشامل، الدفاع عن الاماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين موجودة على اعلى سلم اولويات الاردن والملك عبد الله يقوم بكافة الوسائل للحفاظ عليها".