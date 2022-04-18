العراق: لا أدلة على وجود الموساد الإسرائيلي في أربيل

"إيران أبلغت حكومتي بغداد وأربيل، في وقت سابق، بانزعاجها من إقامة المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان

أعلنت السلطات العراقية المكلفة بالتحقيق في مزاعم إيرانية حول وجود الموساد في أربيل، أن التحقيقات لم تشر إلى دليل واحد يعزز مزاعم إيران، وفق ما أكد مسؤولون عراقيون على صلة بالتحقيقات الجارية في القصف الباليستي الإيراني لأربيل الشهر الماضي، على ما أفاد موقع الشرق الأوسط، الإثنين.

وبحسب مسؤولين عراقيين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم فإن "إيران أبلغت حكومتي بغداد وأربيل، في وقت سابق، بانزعاجها من إقامة المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان، ولم تتحدث عن الموساد إلا بعد قصف منزل رجل الأعمال الكردي باز كريم. وأشاروا إلى أن إيران تذرعت بإسرائيل لتنفيذ القصف.

وزعم الإيرانيون وجود ما يزيد عن 3 فرق عسكرية من المعارضة في إقليم كردستان قرب الحدود مع إيران، فيما اعتبره العراقيون مبالغة مقصودة".

وأكد مسؤول آخر، وهو نائب عراقي مستقل شارك في جلسات الاستماع الخاصة بملف التحقيق، أن "ما ورد ذكره عن السفير الإيراني (السابق) إيرج مسجدي لم يكن كافياً للتثبت من وجود مقر للموساد، ولم يشارك بغداد أي معلومات مفيدة سوى اتهامات قائمة على التكهن".