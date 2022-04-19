سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة ردا على اطلاق قذيفة صاروخية

قالت حماس إن الضربة الإسرائيلية أصابت مواقع خالية غربي خان يونس، مشيرة إلى إنها أطلقت مضادة للطائرات

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه هاجم أهدافا في قطاع غزة ودمر مصنعا لإنتاج الأسلحة تابع لحماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية مساء الاثنين في وقت سابق من غزة، وسط تصاعد التوترات في شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي في القدس.

وقالت حركة حماس إن الضربة الإسرائيلية أصابت مواقع خالية غربي خان يونس، مشيرة إلى إنها أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على الطائرات الحربية الإسرائيلية دون وقوع إصابات.

ومن جهتها ذكرت هيئة البيث الإسرائيلية الرسمية"كان" أن "حماس تواصلت مع إسرائيل عبر مصر بعد إطلاق الصاروخ ، مؤكدة أنها غير مهتمة بالتصعيد وليست وراء الإطلاق"في ما لم تعلن الفصائل الفلسطينية عن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل إنها تحمل حماس المسؤولية عن أي هجوم قادم من غزة.

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات التي تركزت في الآونة الأخيرة في البلدة القديمة لمدينة القدس بالحرم القدسي الشريف حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مئات الفلسطينيين في اشتباكات في مطلع الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل تفعل "كل شيء" لضمان حرية وسلامة المصلين في القدس ، منتقدًا ما وصفه بتحريض الفلسطينيين على وقوفهم وراء التصعيد الأخير في المدينة.