تقرير: إسرائيل تنسق مع مصر لضمان أمن السياح الإسرائيليين بسيناء

إسرائيل رفعت من حالة التأهب على طول محاور السفر على الجانب الإسرائيلي وفي منطقة معبر طابا الحدودي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، أمس الإثنين، إن إسرائيل تنسق مع مصر لضمان أمن السياح الإسرائيليين الذين يتوافدون على سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشيرة إلى أن "القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي رفعت من حالة التأهب على طول محاور السفر على الجانب الإسرائيلي وفي منطقة معبر طابا الحدودي".

وأكدت "كان" على أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تراقب عن كثب دخول الإسرائيليين إلى سيناء من أجل ضمان أمن عشرات الآلاف الذين وصلوا ومن المتوقع وصولهم".وتابعت: "أصدر رئيس الأركان أفيف كوخافي تعليمات بزيادة الجهود الاستخباراتية بشأن تنظيم "داعش" في سيناء، حيث يتم نقل بعض المعلومات إلى مصر عن طريق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

والأحد المنصرم أقلعت أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة تابعة لشركة "ال عال"، إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر، تبعتها رحلات لشركتي "أركيا" و"يسرائير". بعدما اتفقت إسرائيل ومصر في مارس/آذار المنصرم على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب (وسط)، ومطار شرم الشيخ المصري.

وكانت نفس القناة قد نشرت الأحد المنصرم مقطع فيديو يظهر طابورا طويلا للسياح الإسرائيليين على الجانب الإسرائيلي من المعبر في انتظار إنهاء إجراءات العبور لسيناء، حيث وصل أكثر من 5 آلاف إسرائيلي إلى سيناء عبر المعبر، لقضاء عيد الفصح الذي بدأ الجمعة ويستمر لأسبوع، بحسب المصدر ذاته.