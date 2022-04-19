إسرائيل: وزير في المعارضة يؤيد الرد العسكري الإسرائيلي المحدود على إطلاق قذيفة أمس باتجاه جنوب البلاد

"هناك الكثير من أصحاب المصلحة في قطاع غزة، وليس حماس فقط، أعتقد أن الرد الأدنى هو الرد الصحيح في الوقت الحالي"

وصف صباح اليوم الإثنين عضو الكنيست عن الليكود يوآف غالانت، القائد السابق للقيادة الجنوبية، على نحو غير متوقع، الرد المنضبط والمحسوب من قبل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، على إطلاق قذيفة من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، على أنه "الشيء الصحيح الذي يجب أن يفعله"

وبحسب ما جاء في موقع N12 قال غالانت"يستحق الأمر التريث والنظر إلى هذه المسألة على أنها حدث غير عادي"، على خلفية زعم حماس أن الأمر لم يتم بالتنسيق معها مشيرة إلى إعلان الجهاد الإسلامي تبنيه إطلاق القذيفة. وأضاف غالانت "هناك الكثير من أصحاب المصلحة في قطاع غزة، وليس حماس فقط، وبعضهم يريد أن يتحدانا. أعتقد أن الرد الأدنى هو الرد الصحيح في الوقت الحالي".

وفي الوقت نفسه، أكد وزير القضاء جدعون ساعر ، على أن سياسة الحكومة الحالية هي الرد على أي إطلاق نار من قطاع غزة على إسرائيل. وقال ساعر في مقابلة مع إذاعة الجيش "على عكس الحكومة السابقة فإننا نرد على كل هجوم واستفزاز من قطاع غزة، صغيرًا كان أم كبيرًا. ومن ناحيتنا فإن حماس مسؤولة عن أي استفزاز يوجه إلينا، ولذلك كان من الواضح أننا سنرد هذه المرة وبالفعل قمنا بالرد. والأمر نفسه ينطبق على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة".

ولفت الوزير إلى أنه "من المهم أن نقول بأوضح صورة إن إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير. وهناك عناصر قامت بأعمال شغب في الحرم القدسي وتقوم بالدعاية لإضرام النار في المنطقة - هذا هو ما تريده حماس ".

يذكر ن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق أن "طائرات مقاتلة هاجمت الليلة عددا من المكونات ودمرت ورشة لإنتاج الأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة. وجاء الهجوم ردا على عملية إطلاق، اعترضتها مقاتلات الدفاع الجوي في وقت سابق. الجيش الاسرائيلي يعتبر حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزة ".