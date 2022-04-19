خبير أمني: حماس ترغب بتكرار نموذج حرب أيار الماضية مع إسرائيل

تأتي التوترات وسط موجة عمليات عدائية أودت بحياة 14 شخصًا وبالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للصراع بغزة

صرح خبير أمني إسرائيلي لقناة i24NEWS يوم الثلاثاء أن حماس تهدف إلى "تكرار نموذج" الحرب الصاروخية التي اندلعت في أيار/مايو الماضي. وقال البروفيسور إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، "إن إسرائيل تتصرف باعتدال كبير من أجل منع مثل هذا التطور".

تواجه إسرائيل وضعًا أمنيًا متقلبًا في القدس والضفة الغربية ومؤخرًا في غزة من خلال هجوم صاروخي ليلة الإثنين، اعترضه نظام القبة الحديدية.

تأتي التوترات وسط موجة عمليات عدائية أودت بحياة 14 شخصًا وبالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للصراع في غزة.

وأكد الخبير أن إسرائيل بلد قوي ولديه جيش قوي ويستطيع توفير الحماية للمواطنين في إزاء أي تهديدات محتملة.

وحول سؤال تطرق إلى مدى القلق الذي ينطوي على استخدام حماس أمس للمرة الأولى صواريخ اعتراضية بوجه صواريخ إسرائيلية قال الخبير "إن ذلك ليس مثار قلق حقيقي نظرًا لامتلاك الجيش الإسرائيلي وسائل حربية متطورة، وإنما القلق الحقيقي يجب أن يتركز على منع حدوث تصعيد لا سيما وأن بلدًا مثل الأردن يشجع الفلسطينيين الذين يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى (في مشهد يعتبر إخلالاً بالأمن)، بحسب تعبيره.