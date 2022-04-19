في ظل الأوضاع الأمنية: وزير الخارجية الإسرائيلي يختصر إجازته ويعود الليلة إلى البلاد

أوصى لابيد بمواصلة المحادثات على جميع المستويات السياسية لتهدئة الأوضاع، والتأكيد على جهود إسرائيل

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قطع إجازته في أعقاب زيادة التوترات الأمنية لا سيما دخول قطاع غزة على الخط، كجبهة توتر إضافية. وأفيد أن لابيد أجرى تقييمًا سياسيًا للأوضاع، صباح اليوم. واطلع الوزير على الصورة الاستخباراتية والسياسية خلال المناقشة، بحسب النشر في معريف.

وأوصى لابيد بمواصلة المحادثات على جميع المستويات السياسية لتهدئة الأوضاع، والتأكيد على جهود إسرائيل للسماح بحرية العبادة لجميع الأديان.

وتم التطرق خلال المناقشة إلى الاستعدادات لعقد اجتماع وشيك لمجلس الأمن، وسط تشديد الوزير على الأمور الرئيسية الواجب اتخاذها أمام الشركاء بغية نقل الرسائل الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يصل لابيد الليلة إلى إسرائيل بعد اضطراره اختصار عطلته التي اختار أن يمضيها في باريس.