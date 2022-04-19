إسرائيل: الشرطة لم توافق على مسيرة الأعلام في القدس والمنظمون غاضبون

المنظمون: "طريق المسيرة يحاذي الطريق رقم 1، وهو مكان يجب أن يشعر فيه كل يهودي بالأمان كل يوم من أيام السنة"

رفضت الشرطة الإسرائيلية السماح بتنظيم مسيرة الأعلام اليمينية غدًا الأربعاء، في ظل التوترات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه. ويطالب المنظمون الغاضبون الخروج بمسيرة حول أسوار المدينة القديمة في القدس.

وعقب المنظمون على قرار الشرطة بالقول "الشرطة تتجاهل وظيفتها بالسماح بإجراء الاحتفالات الدينية بأمان في عاصمة اسرائيل".

وأعلنت أمس منظمات بضمنها ما يعرف ب"شباب البلدة القديمة"، عزمها تنظيم مسيرة حول أسوار البلدة القديمة في القدس" ردًا على قيام الفلسطينيين برشق حافلات إيجد بالحجارة، والتعرض بالضرب المبرح لليهود الذين كانوا يلفون أنفسهم بشالات الصلاة. وعليه تقدم هؤلاء إلى شرطة إسرائيل بطلب تأمين المسيرة ، لكنهم تلقوا صباح اليوم إجابة مفاجئة بأن شرطة إسرائيل ترفض تأمين المسيرة.

وأوضحت الشرطة من جانبها أنها عرضت في الواقع، على المنظمين تأجيل المسيرة إلى موعد آخر، لكن الناشطين انتقدوها: "إن الشرطة تعلن لمواطني إسرائيل بالفعل أنه لا يوجد أمان في البلدة القديمة في هذا الفصح، وهو أمر مقلق للغاية أمنيًا وأخلاقيًا".

وعن المسار المثير للجدل، قال المنظمون: "طريق المسيرة يحاذي الطريق رقم 1، وهو مكان يجب أن يشعر فيه كل يهودي بالأمان كل يوم من أيام السنة. شرطة إسرائيل، لقد نسيتم واجبكم، نحن سوف نسير، وأنتم ستحرسوننا".

وأوضح التقرير في موقع يسرائيل هيوم أن المنظمين ضللوا الجمهور بنشر معلومات غير صحيحة وفقًا للشرطة التي أكدت انه "منذ أن طلب المنظم ومقدم الطلب فحص الأمور، لم يتم بعد الموافقة على إجراء المسيرة وفق المخطط التفصيلي المطلوب. أما عرض الأمور بشكل مختلف فهو تشويه للحقيقة. ستواصل شرطة إسرائيل السماح بحرية التعبير والاحتجاج لكل شخص، مع الالتزام بمواصلة العمل من أجل سلامة وأمن المتظاهرين والجمهور بأسره ".