إسرائيل: نفتالي بينيت يرد على انتقادات بنيامين نتنياهو: "لقد فشلت ضد حماس، نحن نصلح إخفاقاتك"

بينيت لنتيناهو:"أنت؟ نقلتم حقائب دولارات إلى حماس" خصصتها قطر للجماعة الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، مهاجما بشدة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو"فشلتم ضد حماس، ونحن نصلح إخفاقاتكم" وتابع "أنت؟ نقلتم حقائب دولارات إلى حماس" خصصتها قطر للجماعة الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة"

وذكر نفتالي بينت نتنياهو بشكل خاص بالصواريخ التي أطلقت من غزة على إسرائيل في الماضي، قائلا "الإرث الذي تركته هو: إطلاق صواريخ حماس على القدس وأعمال قتل في عكا واللد وإسرائيل مشتعلة".

وأشار نفتالي في تغريدة له على حسابه على تويتر"السيد نتنياهو، عندما كنت في السلطة، أطلق الإرهابيون 13000 صاروخ على سكان الجنوب، ونفذوا 1500 هجوم، وأشعلوا النار في 45000 دونم (4500 هكتار) من حقولنا، وقتلوا 238 إسرائيليا وجرحوا 1700"

وكان بنيامين نتنياهو قد دعا أمس الإثنين لاستبدال الحكومة، بعد فترة وجيزة من اعتراض نظام القبة الحديدية لصاروخ أطلق من غزة في اتجاه الأراضي الجنوبية الإسرائيلية. وقال على حسابه على تويتر "يجب أن نشكل حكومة يمينية قوية تعيد السلام والأمن للمواطنين الإسرائيليين".